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"البيئة" و"فاو" تطلقان مشروعاً لزيادة التحريج

الإثنين، 13-05-2024 03:36 م

"البيئة" و"فاو" تطلقان مشروعاً لزيادة التحريج

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الوكيل الاخباري- أطلقت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) ووزارة البيئة اليوم الاثنين، مشروعًا لزيادة كثافة زراعة الأشجار الحرجية بأنواع أصيلة وذات منفعة اقتصادية.

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وقال ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، المهندس نبيل عساف، إن الفاو ستعمل هذا العام على زيادة إنتاجية الغابات وربحيتها للمجتمعات المحلية من خلال هذا المشروع.


وبحسب عساف يستهدف المشروع 100 هكتار من ضمن أنشطة التشجير وسيستهدف ثلاثة مجتمعات في برنامج شامل لبناء القدرات لتزويد المجتمعات بالمعرفة اللازمة لحماية وإنقاذ غابات الأردن، مشيرا الى ان المشروع سيوجه المجتمعات في تثمين منتجات الغابات من خلال الاستفادة منها وبفضل معرفة وخبرة الفاو في قطاع الغابات.


وقال مندوب وزارة البيئة المهندس محمد الريالات ، إن الأردن وقع على العديد من الاتفاقيات الدولية البيئية من أهمها الاتفاقية الدولية لحماية التنوع البيولوجي، إضافة الى التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.


واضاف أن هذه المشاريع هي دليل على استمرار الجهود والنهج الهادف الى حماية الأراضي من الجفاف والتكيف مع آثار التغير المناخي واستدامة عناصر الطبيعة.
من جانبه، أكد مندوب وزارة الزراعة المهندس خالد الحيصة، أن شجرة الخروب تعتبر من الأنواع التي تتحمل الجفاف ويتم زراعتها في البيئات الطبيعية وتشكل موطنا للنباتات والحيوانات المحلية، وسيساهم دعم سلاسل قيمة الخروب في فهم أفضل لهذا المنتج وبالتالي دعم تحسين قدرة المجتمعات ومعرفتها حول الخروب مما سيؤثر بشكل إيجابي على سبل عيشهم.


يشار إلى أن المشروع ممول من منظمة الأغذية والزراعة وسيتم البدء بتنفيذ الأنشطة في أيار الحالي ولغاية كانون الأول المقبل في المناطق الشمالية والوسطى من الأردن في مواقع يجرى اختيارها بناءً على الدعم الفني الذي تقدمه منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع وزارتي البيئة والزراعة، وسوف يتم تدريب المجتمعات المحلية المحيطة على استخدام المنتجات المتأتية من الغابات والأنواع الأصيلة وتسويقها وتشجيع دور الشباب والمرأ في مثل هذه الفرص .

 




 

 


 

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