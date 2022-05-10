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الثلاثاء، 10-05-2022 03:43 م

البيت الأبيض: الأردن قوة حاسمة

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الوكيل الإخباري - أكد البيت الأبيض، أن الأردن قوة حاسمة لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وشريك وحليف استراتيجي للولايات المتحدة.

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ونقل البيت الأبيض، في بيان له اليوم الثلاثاء، عن الرئيس الأمريكي جو بايدن ترحيبه لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين ولي العهد في القمة المنتظر عقدها الجمعة المقبلة.


واعتبر البيان أن زيارة جلالته لواشنطن، التي تعتبر الثانية لجلالته في إدارة بايدن، ستعزز الصداقة الوثيقة والثابتة و الشراكة بين الولايات المتحدة والأردن.


وكان الديوان الملكي الهاشمي قد قال إن القمة تتناول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية.


وتسبق القمة لقاءات لجلالته مع أركان الإدارة الأمريكية وقيادات الكونغرس وأعضاء لجان العلاقات الخارجية، والمخصصات، والخدمات العسكرية، في مجلس الشيوخ، إضافة إلى لجنتي الخدمات العسكرية، والشؤون الخارجية، واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس النواب.

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