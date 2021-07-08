الخميس 08-07-2021
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الخميس، 08-07-2021 11:34 ص

البيت الأبيض يصدر بياناً حول زيارة الملك لواشنطن

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الوكيل الإخباري -  أصدر البيت الأبيض، اليوم الخميس، بيانا على لسان الناطق الرسمي جين ساكي، حول زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لواشنطن.اضافة اعلان


وجاء في البيان، أن الرئيس الأميركي جو بايدن والسيدة الأولى يتطلعان للترحيب بجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وجلالة الملكة رانيا وسمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، في البيت الأبيض في 19 تموز 2021.

وأضاف البيان أن زيارة جلالة الملك ستسلط الضوء على الشراكة الدائمة والاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن، كشريك أمني رئيسي وحليف للولايات المتحدة.

وأشار إلى أنها ستكون فرصة لمناقشة العديد من التحديات التي تواجه الشرق الأوسط وإبراز دور الأردن القيادي في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد البيان أن الرئيس بايدن يتطلع إلى العمل مع جلالة الملك لتعزيز التعاون الثنائي في العديد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، بما في ذلك تعزيز الفرص الاقتصادية التي ستكون حيوية لمستقبل مشرق في الأردن.

 




 

 


 

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