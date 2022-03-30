التاكسي الطائر في سماء البترا

الوكيل الإخباري - أطلقت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، خدمة التاكسي الطائر في البترا، بهدف تطوير المنتج السياحي في منطقة الإقليم.

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وعملت السلطة على تسيير رحلات طيران عامودي والتحليق فوق المنطقة المحيطة بالمحمية الأثرية في البترا.



وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا سليمان الفرجات، إن المنتج الجديد جاء حرصاً من السلطة على تطوير وتنويع المنتج السياحي في البترا، واستمرارا للنهج الذي تسير عليه السلطة في هذا المجال.

وتعتبر خدمة التاكسي الطائر منتجا سياحيا جديدا تجذب الزوار وتطيل مدة إقامتهم وتثري تجاربهم.

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