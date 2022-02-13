التاكسي الطائر منتج سياحي جديد في البترا

الوكيل الاخباري - أبرمت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي مع أكاديمية النسر الذهبي للطيران اليوم الأحد، اتفاقية لتقديم خدمة التاكسي الطائر في إقليم البترا، من خلال تسيير رحلات طيران عامودي والتحليق بزوار البترا فوق المنطقة المحيطة بالمحمية الأثرية في البترا.



ووقع الاتفاقية في عمان عن السلطة، رئيس مجلس المفوضين الدكتور سليمان الفرجات، وعن الأكاديمية الرئيس التنفيذي اللواء الركن الطيار محمد العمري.



وقال الفرجات إن السلطة تحرص دومًا على تطوير وتنويع الخدمات المقدمة للسياح في البترا، وقد جاءت الاتفاقية استمرارًا للنهج الذي تسير عليه السلطة في هذا المجال، وتعتبر خدمة التاكسي الطائر اضافة نوعية في هذا المجال تجذب الزوار وتطيل مدة إقامتهم وتثري تجاربهم.



وأضاف الفرجات أن الطيران سيكون على أطراف المحمية الأثرية وضمن ارتفاعات آمنة بعيدة عن المسار الرئيسي للزوار مشيراً إلى أن هذه التجربة مستخدمة في العديد من مواقع التراث العالمي.

اضافة اعلان