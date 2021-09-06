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الإثنين، 06-09-2021 12:49 م

التجارة المصرية: العلاقات مع الأردن تشهد زخما كبيرا في الآونة الأخيرة

مصر


الوكيل الإخباري - بحث سفير الأردن في القاهرة أمجد العضايلة، مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، الملفات ذات الأولوية للبلدين، وعلى رأسها تعزيز التعاون المشترك في المجال الصناعي والتجاري، وتذليل عقبات قد تواجه التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والأردن.

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وقال العضايلة، إن التنسيق والتعاون الأردني المصري في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية يسير وفق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تجاه تعزيز العلاقات والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.


وأشاد بمستوى الشراكة الاقتصادية الأردنية المصرية، والحرص الثنائي للبناء على النماذج الناجحة وتوسيعها، وبما يفتح الأبواب أمام مزيدٍ من الفرص الاستثمارية الواعدة، التي يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون الاقتصادي البيني، و بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في عديد القطاعات، وتنفيذ مشاريع كبرى ناجحة، وبالتجربة المصرية في المجالات الاقتصادية والتنموية.


وقالت جامع إن العلاقات المصرية الأردنية تشهد في الآونة الأخيرة زخماً كبيراً سيمهد لدخول البلدين مرحلة من التعاون المثمر على مختلف الأصعدة، خاصةً السياسية والاقتصادية والاستثمارية.


وأشارت، خلال اللقاء الذي يأتي لمتابعة تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن ومصر، إلى أن هناك تنسيقا دائما بين حكومتي البلدين للبناء على العلاقات الأخوية التي تربط الملك والسيسي، وترجمة التعاون والعلاقات الوطيدة بين مصر والأردن إلى مشروعات على أرض الواقع تلبي طموح الشعبين.


واستعرض الجانبان التجربة المصرية في تنمية المشروعات الصغيرة، من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاطلاع على آليات الدعم المقدّمة للمشروعات؛ من التمويل المباشر وغير المباشر و الخدمات غير التمويلية التي تشمل التسويق والتدريب، وبرامج إدارة المشروعات وبرامج تعزيز الإنتاجية والقدرات التنافسية، خصوصاً للبرامج الميسرة والصغيرة التي تنفذها الأسر والشباب.

 

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