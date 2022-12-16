الجمعة 16-12-2022
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الجمعة، 16-12-2022 09:20 ص

التحاق 13560 ألف شخص بسوق العمل من خلال برنامج التشغيل الوطني

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الوكيل الاخباري - اعلنت وزارة العمل أن 13.560 شخصاً حصلوا على وظائف ووقعوا عقود عمل من خلال برنامج التشغيل الوطني.

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وقالت الوزارة في منشور لها عبر منصة "فيسبوك"، أن عدد الشركات المسجلة على منصة برنامج التشغيل الوطني بلغ نحو 788 شركة.


وأشارت الوزارة أن عدد الشواغر المتاحة في برنامج التشغيل الوطني وصلت إلى نحو 43.053 ألف وظيفة، في وقت تم اغلاق 7.868 شاغراً حتى الآن.


وبينت أنه بلغ عدد العاملين الذكور نحو 6.766 والإناث نحو 7.294.


وأضافت أن أجور العمل المتوفرة على المنصة يحددها صاحب المنشأة بشرط أن لا تقل عن الحد الأدنى للأجور.

رابط التقديم: انقر هنا 


 




 

 


 

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