الثلاثاء 28-09-2021
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب الثلاثاء 28/9/2021

زواتي: الأردن من أكبر منتجي الفوسفات والبوتاس والأسمدة في العالم

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً

محاولة ابتزاز ب350 ألف دينار والأمن يحذر

وفيات الثلاثاء 28/9/2021

50 طبيباً أردنياً ضحية كورونا

الصحة لـ الوكيل : قرار بإزالة الحاجز البلاستيكي في وسائل النقل العام

مناشدة عبر برنامج الوكيل لمخالفة من يستعرض بمركبته ليلا

25 اصابة بانفجار في السويد

أسعار الغاز في أوروبا تقفز وتسجل مستويات تاريخية

الثلاثاء، 28-09-2021 07:48 ص

التحذيرات الحكومية من العودة إلى الإجراءات التقييدية ما زالت تتوالى

9202126124911982629109


الوكيل الإخباري - بعد فتح القطاعات وعودة الطلاب إلى المدارس وإقامة مهرجان جرش ، بات من المؤكد ارتفاع إصابات فيروس كورونا في المملكة ، الامر الذي يعني أهمية رفع وتيرة الإقبال على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا .

اضافة اعلان

 

وكان اجتماع هام عُقد أمس الاثنين بين مسؤولين في وزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات من أجل البحث في المنحنى الوبائي ومستجداته في ظلّ عودة الحياة إلى طبيعتها في المملكة بعد أن دخلت المرحلة الثالثة من الخطة الحكومية حيز التنفيذ في الأول من الشهر الحالي .

 

تحذيرات الحكومة للأردنيين بعدم التراخي بالالتزام بالإجراءات الوقائية ما زالت تتوالى ، تحسّبا من العودة للإغلاقات والمربع الأول ، خاصة الحظر الشامل الجمعة والحظر الجزئي الليلي ، الأمر الذي شكّل كابوسا لدى المواطنين .

 

اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، تدرس التوصيات لأجل إقرارها في حال ارتفاع كورونا بشكل لافت ، مشددة على أهمية الالتزام بأوامر الدفاع ، التي تم الإعلان عنها سابقا من قبل الحكومة منذ بدء جائحة كورونا.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
920218105724408833936

زواتي: الأردن من أكبر منتجي الفوسفات والبوتاس والأسمدة في العالم

كهرباء

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً

920212514124391749413

محاولة ابتزاز ب350 ألف دينار والأمن يحذر

19_2020-637231534295649462-564

50 طبيباً أردنياً ضحية كورونا

92021129050477116510

الصحة لـ الوكيل : قرار بإزالة الحاجز البلاستيكي في وسائل النقل العام

مستشفى

وظائف شاغرة في مستشفى الملك المؤسس

أخبار متعلقة
92021191511737224439

اجتماع حكومي في إدارة الأزمات لبحث الوضع الوبائي

720212921567555052020

الصحة تحذر الأردنيين وتشدد على تطبيق أوامر الدفاع

كورونا 2

لجنة الأوبئة تراقب الوضع الوبائي

8202131194153352302077

الحكومة تكشف عن قرارات واجراءات صارمة مع عودة فتح القطاعات

820212895715498947558

المرحلة الثالثة من الخطة الحكومية تدخل حيز التنفيذ غدا

صالة

مطالب بعودة عمل قطاع صالات الأفراح بكامل طاقته الاستيعابية