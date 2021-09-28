التحذيرات الحكومية من العودة إلى الإجراءات التقييدية ما زالت تتوالى

الوكيل الإخباري - بعد فتح القطاعات وعودة الطلاب إلى المدارس وإقامة مهرجان جرش ، بات من المؤكد ارتفاع إصابات فيروس كورونا في المملكة ، الامر الذي يعني أهمية رفع وتيرة الإقبال على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا .

اضافة اعلان

وكان اجتماع هام عُقد أمس الاثنين بين مسؤولين في وزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات من أجل البحث في المنحنى الوبائي ومستجداته في ظلّ عودة الحياة إلى طبيعتها في المملكة بعد أن دخلت المرحلة الثالثة من الخطة الحكومية حيز التنفيذ في الأول من الشهر الحالي .

تحذيرات الحكومة للأردنيين بعدم التراخي بالالتزام بالإجراءات الوقائية ما زالت تتوالى ، تحسّبا من العودة للإغلاقات والمربع الأول ، خاصة الحظر الشامل الجمعة والحظر الجزئي الليلي ، الأمر الذي شكّل كابوسا لدى المواطنين .

اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، تدرس التوصيات لأجل إقرارها في حال ارتفاع كورونا بشكل لافت ، مشددة على أهمية الالتزام بأوامر الدفاع ، التي تم الإعلان عنها سابقا من قبل الحكومة منذ بدء جائحة كورونا.

اظهار أخبار متعلقة

