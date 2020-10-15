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الخميس، 15-10-2020 01:03 ص

التحذير من الوصول الى سيناريو كارثي للقطاع الصحي في المملكة

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - خاص - تزداد اعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد بشكل ملحوظ في المملكة وخاصة في الاسابيع الاخيرة حيث تضاعفت الاعداد فبعد ان كانت الحصيلة اليومية لاصابات كورونا لا تتعدى بعض مئات تجاوزت خلال اليومين الاخيرين حاجز 2000 اصابة بالفيروس .

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هذا العدد الهائل من الاصابات والذي تخطى في مجموعه الكلي حاجز 30 الف اصابة يفرض واقعا صعبا على القطاع الصحي في المملكة ويضعه امام تحدٍ كبير الا وهو الاستمرارية في العمل وتقديم الخدمة الطبية للجميع على اكمل وجه .

 

وزارة الصحة وعلى لسان مسؤوليها كانت قد حذرت مرارا وتكرارا من خطر الوصول الى سيناريو لا يحمد عقباه بالوصول الى مرحلة عدم استيعاب مرضى كورونا ووصول الكوادر الطبية الى مرحلة الارهاق الشديد نظرا للضغوط الكبيرة اثناء التعامل مع العدد الهائل من اصابات كورونا اليومية . 

 

فخلال اليومين الماضيين فقط سجلت المملكة 4458 اصابة محلية بفيروس كورونا كما سجلت خلال 48 ساعة الماضية 50 حالة وفاة بفيروس كورونا . 

 

وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات شدد على ان الامن الصحي هو جزء من الامن الشامل لذا وجب على جميع المواطنين الوقوف بمكان المسؤولية المجتمعية تجاه الجميع والالتزام بلبس الكمامة والتباعد الجسدي والتعقيم المستمر والا فان الوضع الصحي في المملكة مقبل على سيناريو كارثي كما حصل في عدد من الدول يتمنى الجميع عدم الوصول اليه . 


 




 

 


 

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