التحقيق في الاعتداء على موظفي حراسة أملاك الدولة خلال عملهم

الوكيل الإخباري - تعرض موظفو قسم حراسة أملاك الدولة لاعتداء من مجهولين في طريق عمّان التنموي أثناء تأدية أعمالهم، وجرى تحطيم مركباتهم الحكومية بالحجارة، بحسب ما أكد الناطق الرسمي باسم دائرة الأراضي والمساحة طلال الزبن.

اضافة اعلان



وقال الزبن لـ "المملكة"، إنه "جرى إبلاغ الأجهزة الأمنية، وباشرت بالتحقيق بالحادثة التي جرت الأربعاء لضبط المعتدين"، موضحا أن "الاعتداءات تمت خلال جولة الموظفين الميدانية في طريق عمّان التنموي (شارع الـ 100)، لضبط اعتداءات على أراضي أملاك الدولة".



وأضاف أن "الاعتداء على موظفين أثناء قيامهم بحماية أملاك الدولة أمر غير مقبول وسيتم متابعة ذلك مع الجهات المعنية، وهذا التصرف الفردي لا يمت لأخلاق وعادات المجتمع الأردني بصلة".



"هذه الاعتداءات لن تثني الموظفين في الدائرة عن القيام بضبط الاعتداءات على أملاك الدولة والبيع بالحجج، التي شهدت تزايدا في الآونة الاخيرة"، بحسب الزبن، الذي أشار إلى أن "أي اعتداء بعد تاريخ 16/9/2018، يتحمل المعتدي إزالته على نفقته الخاصة ويعرضه لعقوبة الغرامة بحسب مواد مشروع القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بعد اكتمال مراحله التشريعية، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار عن كل دونم أو جزء منه أو بكلتا العقوبتـين معا".



وأوضح أن "أملاك الدولة تعتبر مشاريع تنموية وتطويرية لجميع الأردنيين وليس حكرا لأحد".



وبالنسبة للبيوعات بموجب حجج بيع خارجية، قال الزبن إن "هذا البيع يعد باطلا، ولا يعتد به ويعرض المتبايعين للمساءلة القانونية، حيث إن عملية شراء أي عقار يجب أن تتم بموجب سندات تسجيل صادرة عن دائرة الأراضي والمساحة، وكل بيع يجري خارج مديرية تسجيل الأراضي يعتبر باطلا بحكم القانون، ووجب التنبيه لتفادي تعرض المواطنين لعمليات نصب واحتيال".

