التحقيق في الحادثة التي هزت جرش

الوكيل الإخباري - تحقّق الأجهزة الأمنية ، في ملابسات وفاة أربعيني ، بعد العثور على جثته في محافظة جرش ، صباح أمس الإثنين .
وكان مصدر أمني صرّح في وقت سابق لـ"الوكيل الإخباري" ، بأنّه تم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي ، لمعرفة أسباب الوفاة .
وقد أثارت الحادثة أهالي المنطقة ، متسائلين عن حيثياتها وتفاصيلها.
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