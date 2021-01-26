التحقيق في الحادثة التي هزت جرش

الوكيل الإخباري - تحقّق الأجهزة الأمنية ، في ملابسات وفاة أربعيني ، بعد العثور على جثته في محافظة جرش ، صباح أمس الإثنين .

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وكان مصدر أمني صرّح في وقت سابق لـ"الوكيل الإخباري" ، بأنّه تم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي ، لمعرفة أسباب الوفاة .

وقد أثارت الحادثة أهالي المنطقة ، متسائلين عن حيثياتها وتفاصيلها.

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