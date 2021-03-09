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الثلاثاء، 09-03-2021 04:02 م

التحول إلى التعليم عن بُعد لكافة الصفوف

محمد
الدكتور محمد أبو قديس


الوكيل الإخباري - مجدي الباطية - أعلن وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد أبو قديس، الثلاثاء، تعليق الدوام الوجاهي للصفوف الثلاث الأولى ورياض الأطفال والثانوية العامة “التوجيهي”، ابتداء من الأربعاء.

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وأضاف أبو قديس، خلال إيجاز صحفي، في دار رئاسة الوزراء، أنه بالنسبة للهيئتين الإدارية والتعليمية، فإن الدوام سوف يستمر بالحد الأدنى.

 

وأوضح أنه فيما يتعلق بدوام الجامعات والكليات الجامعية، فإنه تقرر إيقاف العمل بكافة أشكال التعليم الوجاهي داخل الجامعات لجميع مؤسسات التعليم العالي من جامعات وكليات ولجميع المساقات العملية والتطبيقية والتي تم استثناؤها من قرار مجلس التعليم العالي السابق، المتخذ مطلع شباط الماضي، بما فيها مساقات طلبة الطب البشري في السنوات الرابعة والخامسة والسادسة، وطلبة طب الأسنان السنتين الرابعة والخامسة وطلبة دكتور الصيدلة السنة السادسة وطلبة التمريض للسنتين الثالثة والرابعة، والانتقال إلى التعليم الإلكتروني عن بعد ما أمكن ذلك اعتبارا من تاريخ    10 / 3 / 2021  ولغاية تاريخ 1 / 4 / 2021.


 




 

 


 

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