التحول للتعليم عن بعد في الجامعات الاردنية باستثناء الطب والتمريض

الوكيل الاخباري -

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أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق أنه أصبح من الضروري خفض عدد الطلبة الداخلين لحرم الجامعات والكليات وقد تقرر ما يلي:يكون التدريس في الجامعات عن طريق التعليم عن بعد في كافة التخصصات والمستويات، باستثناء طلبة الطب البشري المرحلة من السنوات الرابعة والخامسة والسادسة، وطلبة طب الاسنان السنة الرابعة والخامسة، وطلبة التمريض سنة ثالثة ورابعة، ومواد المختبرات ذات التطبيقات العملية والبدنية.يكون تسجيل الطلبة في المواد الدراسية للطلبة القدامى والجدد الكترونيا فقط، دون مراجعة الجامعات، اعتبارا من يوم السبت المقبل.تتم الامتحانات لكافة المستويات بالطريقة المعلن عنها من قبل مجلس التعليم العالي داخل الحرم الجامعي وبتباعد زمني كافي الا اذا تطورت الحالة الوبائية.وتسري هذه الاجراءات لاشعار آخر.