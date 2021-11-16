الثلاثاء 16-11-2021
الوكيل الاخباري

وزير التربية : نعتزم تطوير التعليم المهني وتحفيز الطلبة للالتحاق به

ولي العهد يطلع الأمير الحسن والأميرة سمية على برامج جامعة الحسين

الملك يؤكد أهمية توسيع آفاق التعاون بين الأردن والمملكة المتحدة

تعليمات للمؤسسات التي تمارس أنشطتها في المناطق التنموية

رئيس الوزراء يفوض صلاحيات لوزير الاعلام

توقيف موظف بالعمل وأحد سماسرة التصاريح

الأشغال تباشر العمل على اعادة تاهيل طريق مدرسة عين جملا في جرش

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

إرادة ملكية بتشكيل مجلس أمناء تطوير الاراضي المجاورة للمغطس - اسماء

إرادتان ملكيتان بالزعبي ومحاسنة

الثلاثاء، 16-11-2021 01:31 م

التخطيط: اطلاق دراسة مجموعة البنك الدولي التشخيصية للقطاع الخاص في الاردن

1_صورة_وزارة_التخطيط_والتعاون_الدولي_2


الوكيل الاخباري- أفاد تقرير جديد لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي أنه بتشجيع الاستثمارات الخاصة وتخفيف القيود التي يواجهها مجتمع الأعمال، يمكن للأردن تقليص البطالة، وتعزيز معدلات النمو التي سجلت تباطؤاً في الخمس سنوات الأخيرة.

اضافة اعلان


وتشير الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص في الأردن إلى أن تعزيز الاستثمارات الخاصة في أنحاء البلاد، بما في ذلك في قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من شأنه أن يدعم خلق فرص العمل ، ويحفز الابتكار، ويساعد الأردن على التعافي من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). ويأتي هذا التقرير في إطار سلسلة دراسات مهمة  لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي. 


وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة: "يأتي هذا التقرير متزامناً مع اطلاق الحكومة لبرنامج أولوياتها للأعوام (2021 – 2023)، والذي يعتبر المسار السريع الذي تنتهجه الحكومة لتحفيز القطاع الخاص وتمكينه من خلق فرص العمل للشباب الأردني، حيث يتوافق التقرير مع البرنامج من حيث تقييم  التحديات التي تعوق النمو في الأردن،  ووجود خريطة طريق للإصلاحات التي يمكن أن تطلق العنان  لقطاع الأعمال في أنحاء البلاد، وتجتذب الاستثمار الأجنبي.  وبوصفه القطاع الخاص كقاطرة رئيسية للنمو الذي يدفع الأردن إلى الأمام في المستقبل."


وأشاد التقرير بالأردن على قدرته الملحوظة على تحفيز الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية، لاسيما في مجال الطاقة المتجددة. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، ذهب ما يعادل نحو 2% من إجمالي الناتج المحلي إلى شراكات ذات صلة بالبنية التحتية بين القطاعين العام والخاص سنويا.


وأكد وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو أن إنشاء وزارة الاستثمار جاء بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، ولتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص، ولتكون وزارة الاستثمار الجهة الحكومية الرسمية المعنية في كل شؤون الاستثمار، كما وأشار الى انه يتم العمل حالياً على وضع خطة عمل تهدف الى تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمر إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة وزارة الاستثمار او اي جهة حكومية، وهذا من شأنه سيعمل على تحسين مرتبة الاردن في التقارير الدولية، وبالتالي خلق بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة للمستثمرين.


وأوضحت الدراسة أن هناك عدة عوامل تعوق نمو القطاع الخاص في الأردن بوجه عام، منها: ارتفاع تكلفة الكهرباء، والتفاوت في تطبيق قوانين المنافسة، وارتفاع تكاليف الشحن، وعدم الوضوح الذي يشوب أحياناً بعض القوانين المنظمة للاستثمار الأجنبي. 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120211014292320179142

وزير التربية : نعتزم تطوير التعليم المهني وتحفيز الطلبة للالتحاق به

WhatsApp-Image-2021-11-16-at-4.03.31-PM

ولي العهد يطلع الأمير الحسن والأميرة سمية على برامج جامعة الحسين

263669_45_1578998616

الصناعة والتجارة تنظم ورشة توعوية حول التنزيلات والعروض

345481_51_1637071070

الملك يؤكد أهمية توسيع آفاق التعاون بين الأردن والمملكة المتحدة

automation

إطلاق المرحلة الأولى من نظام التفتيش الإلكتروني على المنشآت الغذائية

Untitled-1-326

تعليمات للمؤسسات التي تمارس أنشطتها في المناطق التنموية

أخبار متعلقة
_183664__820613214f4a050bdb0da70401b84b5321e5

2672 فرصة عمل وفرها مشروع الشباب والتكنولوجيا إلى الآن

الاقتصاد-الرقمي

وزارة الاقتصاد الرقمي تطلق برنامج Jordan Source الأسبوع المقبل

EoK4tBwXIAUhGXo

ولي العهد يشارك بندوة عن تكنولوجيا المعلومات 17 الجاري

20210113_1610525167-777

البنك الدولي: مستعدون لدعم النقل في الأردن

617a9b625d54b

البنك الدولي يبدي استعداده لدعم الاحتياجات الفنية لقطاع النقل في الأردن

9202028101027650100247

162 مليون دولار مدفوعات البنك الدولي لدعم إصلاح التعليم بالأردن إلى الآن