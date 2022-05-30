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الإثنين، 30-05-2022 09:38 ص

التخطيط: تقرير الاستعراض الطوعي الثاني 2022 في مراحله النهائية

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الوكيل الإخباري - اختتمت أعمال ورشة العمل التشاورية التي نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بعنوان "أجندة التنمية المستدامة على المستوى المحلي".

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وقال الأمين العام للوزارة مروان الرفاعي، الأحد، إن الوزارة باتت في مراحل الإعداد النهائية لتقرير الاستعراض الطوعي الوطني الثاني 2022، ضمن مساعي الأردن نحو تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، والذي ستتم مشاركته خلال الفترة المقبلة للمشاورات العامة على موقع الوزارة الإلكتروني ولإتاحة المجال لفئات المجتمع كافة لبيان الملاحظات بشأن التقرير.


وأشار إلى أن الأردن سيقوم بتقديم الاستعراض الطوعي الوطني الثاني في شهر تموز/ يوليو المقبل خلال اجتماع المنتدى السياسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة، والذي سيعقد تحت عنوان "إعادة البناء بعد جائحة كورونا".


ولفت الرفاعي النظر إلى أن الحكومة الأردنية عملت على تضمين وربط أهداف التنمية المستدامة مع مختلف السياسات والاستراتيجيات والبرامج الحكومية والوطنية، بهدف تسريع التقدم المنشود في تنفيذ بنود الأجندة.


وشارك في أعمال ورشة العمل، بصفته الاعتبارية، رئيس لجنة الصحة والبيئة والسكان ورئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، وممثلو مجالس المحافظات ومجالس البلديات، وأمانة عمّان، واتحاد الجمعيات الخيرية والاتحاد النسائي الأردني العام، ومؤسسات الإعمار في المحافظات، وهيئة شباب كلنا الأردن، ومساعدو المحافظين لشؤون التنمية، وممثلو القطاع الأكاديمي في عدد من الجامعات.


 




 

 


 

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