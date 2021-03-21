التخلص من الإجراءات الصارمة تمنّي أردني في الصيف القادم

الوكيل الإخباري - على ضوء ما تحدّث به رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة، فراس الهواري عن مؤشرات تدعو الى التفاؤل الحذر ، بات التخلّص من الإجراءات القيود الصارمة " قريب" في حال ثبات نسب الفحوص الإيجابية دون 20%.

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التفاؤل الحذر ، عنوان المرحلة الحالية ، ويُجدر السعي من أجل الوصول إلى تسطيح المنحنى الوبائي ، في ظلّ ارتفاع متزايد بأعداد الإصابات والوفيات بالفيروس .

ولفت الهواري ، أن انخفاض الإصابات إلى 5 آلاف إصابة قد يعني الوصول إلى ذروة المنحنى الوبائي، لكن الأمر لا يعني التراخي.

وأمام التزام الكثيرين بالإجراءات الوقائية ، سيكون التخلّص من الفيروس قريبا ، على وقع التمنّي ان يكون فصل الصيف القادم ، بعيدا عن كورونا التي أرّقت العالم أجمع ، وعن القرارات الحكومية التي تبعتها.

الإجراءات الحكومية الصارمة ، كالحظر الشامل الجمعة ، والحظر الجزئي الليلي، وإغلاق منشآت عديدة ، أصبحت معاناة واضحة تثقل كاهل المواطنين، حيث الحاجة الماسة لانفراج قرارات شأنها عودة الحياة إلى طبيعتها في المملكة، ما يتطلّب العمل بأوامر الدفاع وتكاتف الجهود مع الحكومة .

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