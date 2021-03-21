الأحد 21-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

%18.89 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاحد

تلقي أكثر من 209 آلاف شخص الجرعة الأولى من لقاح كورونا في الأردن

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الملك ينعم على ذوي شهداء معركة الكرامة ومصابيها بميدالية مئوية الدولة الأولى

وزير التربية يوجه كلمة للأسرة التربوية والجامعية

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

إسناد 5 تهم بحق ناشر التسجيل الصوتي المتعلق بمستشفى البشير

ثلاثة أيام حاسمة بالاردن

122.8 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم

371 مخالفة أمر دفاع لمنشآت و116 لأفراد خلال أسبوع

الأحد، 21-03-2021 01:07 م

التفاؤل الحذر عنوان المرحلة الحالية

التخلص من الإجراءات الصارمة تمنّي أردني في الصيف القادم

تتت
منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري - على ضوء ما تحدّث به رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة، فراس الهواري عن مؤشرات تدعو الى التفاؤل الحذر ، بات التخلّص من الإجراءات القيود الصارمة " قريب" في حال ثبات نسب الفحوص الإيجابية دون 20%.

اضافة اعلان
 

التفاؤل الحذر ، عنوان المرحلة الحالية ، ويُجدر السعي من أجل الوصول إلى تسطيح المنحنى الوبائي ، في ظلّ ارتفاع متزايد بأعداد الإصابات والوفيات بالفيروس .

 

ولفت الهواري ، أن انخفاض الإصابات إلى 5 آلاف إصابة قد يعني الوصول إلى ذروة المنحنى الوبائي، لكن الأمر لا يعني التراخي.

 

وأمام التزام الكثيرين بالإجراءات الوقائية ، سيكون التخلّص من الفيروس قريبا ، على وقع التمنّي ان يكون فصل الصيف القادم ، بعيدا عن كورونا التي أرّقت العالم أجمع ، وعن القرارات الحكومية التي تبعتها.

 

الإجراءات الحكومية الصارمة ، كالحظر الشامل الجمعة ، والحظر الجزئي الليلي، وإغلاق منشآت عديدة ، أصبحت معاناة واضحة تثقل كاهل المواطنين، حيث الحاجة الماسة لانفراج قرارات شأنها عودة الحياة إلى طبيعتها في المملكة، ما يتطلّب العمل بأوامر الدفاع وتكاتف الجهود مع الحكومة .

 

اظهار أخبار متعلقة


 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202120171740619434149

%18.89 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاحد

3202121978899247745

تلقي أكثر من 209 آلاف شخص الجرعة الأولى من لقاح كورونا في الأردن

3202120164047272008953

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الملك

الملك ينعم على ذوي شهداء معركة الكرامة ومصابيها بميدالية مئوية الدولة الأولى

1616340112338

وزير التربية يوجه كلمة للأسرة التربوية والجامعية

3202119215148644157538

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

أخبار متعلقة
ترقب

تفاؤل بتحسّن الوضع الوبائي بالمملكة خلال أيام

1202124194948150995242

الخصاونة يوضح حول الاجراءات التي اتخذتها الحكومة

حجاو

مكافحة الأوبئة : لا توصية بتطبيق الحظر الشامل السابق

ابد

رسالة ملكية من أجل الانتصار على الوباء

ترق

قرارات صارمة تشعل مواقع التواصل

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم