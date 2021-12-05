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الأحد، 05-12-2021 09:50 ص

التخليص على 18 ألف مركبة هايبرد خلال 11 شهراً

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي، عن إحصائيات التخليص على المركبات في المنطقة الحرة الزرقاء خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام الجاري.

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وأوضح البستنجي في بيان صحفي الأحد، أنه تم التخليص على 51818 مركبة خلال هذه الفترة، حيث توزعت على: نحو 18 ألف مركبة ذات محرك ‘هايبرد’ ونحو 5 آلاف مركبة “كهرباء”، و19 ألف مركبة ذات محرك البنزين و10 آلاف مركبة ذات محرك الديزل.


واعتبر البستنجي أن حركة التخليص في المنطقة الحرة الزرقاء “اعتيادية” وضمن معدلاتها المعتادة، متوقعا نمو حركة التخليص على مركبات “الهايبرد” خلال الشهر الحالي من العام الجاري وذلك قبل نفاذ قرار عودة الضريبة عليها إلى 55% مع بداية 2022، بالإضافة للمركبات ذات الصنع عام 2016 والتي يكون لها عام 2021 آخر مدة للسماح بالتخليص عليها.


وأكد البستنجي أهمية تصريحات وزير الماليّة محمد العسعس الأخيرة حول استقرار التشريع الضريبي على جميع أنواع المركبات وعدم زيادتها مستقبلا.

 

ولفت إلى أن حركة التخليص على المركبات هذه الفترة تأتي ارتدادا إيجابيا وطبيعيا نتيجة الحوافز التي منحتها الحكومة للقطاع في تشرين أول من عام 2019.

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