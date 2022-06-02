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الخميس، 02-06-2022 01:45 م

التخليص على 4500 مركبة في حرة الزرقاء الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية محمد البستنجي، الخميس، عن التخليص من المنطقة الحرة في الزرقاء على 4500 مركبة -محرك بنزين وديزل و هجينة (هايبرد) إضافة لمركبات كهربائية - خلال شهر أيار من العام الحالي، رغم تعطيل العمل في المناطق الحرة لنحو 10 أيام متتالية لإجازة عيد الفطر.

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وقال البستنجي في تصريح صحفي، إنه تم التخليص على أكثر من 18 ألف مركبة بكافة الأصناف خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي.


وأشار إلى أنه تم التخليص على 6200 مركبة ذات محرك بنزين خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، في حين تم التخليص لذات الفترة على 3800 مركبة محرك ديزل، و3000 مركبة هايبرد و5300 مركبة كهرباء.

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