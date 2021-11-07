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الأحد، 07-11-2021 10:43 ص

التخليص على 46359 مركبة منذ مطلع العام 35% منها هايبرد

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الوكيل الإخباري- أعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنيّة محمد البستنجي عن التخليص على 46359 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2021 من المنطقة الحرة في الزرقاء.

ولفت البستنجي في تصريح صحفي، النظر إلى أن المركبات ذات محرك "هايبرد" استحوذت على 35% من إجمالي المركبات التي تم التخليص عليها للسوق المحلي خلال ذات الفترة بواقع 16177 مركبة.

وأشار إلى أنه جرى التخليص على 16730 مركبة محرك بنزين وعلى 9176 مركبة محرك ديزل، في حين سجل عدد المركبات العاملة على الكهرباء 4276 مركبة خلال ذات الفترة.

وأضاف أنه جرى إعادة تصدير 39983 مركبة منذ الأول من كانون الثاني/يناير وحتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وقال البستنجي إن المنطقة الحرة في الزرقاء شهدت نموا في حركة التخليص على مركبات 'الهايبرد' تحديدا منذ شهر حزيران/يونيو 2021 وحتى تاريخه، بسبب عزم الحكومة رفع الضريبة إلى 55% ونتيجة فتح كافة القطاعات.

وأكد على أن هذا النمو سيتبعه تراجعٌ واضح مع بداية العام المقبل ودخول قرار رفع الضريبة حيز التنفيذ، داعيا الحكومة الى قراءة المشهد جيدا فيما يتعلق بمركبات الهايبرد وإعادة موازنة القرارات بشكل يخدم جميع الأطراف.

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