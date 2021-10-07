الخميس 07-10-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع ملحوظ في أسعار الغذاء العالمية

الحكومة :إضافة قناة جديدة للمركز الحكومي الافتراضي "سند جو"

التخليص على 5600 مركبة في المنطقة الحرة الشهر الماضي

الدفاع المدني يتعامل مع 1151 حالة إسعافية

انخفاض أسعار النفط عالميا

مهلة للاطلاع على بينات قضية مستشفى السلط

معلمة تتسبب بعطلة طلبة لمدة أسبوعين بمدرسة في عمان

روسيا: إصابات كورونا عند أعلى مستوى منذ نهاية 2020

الفراية يزور مخيم الزعتري

الأردن يعزي تونس بضحايا حادثة سقوط مروحية عسكرية في ولاية قابس

الخميس، 07-10-2021 01:17 م

التخليص على 5600 مركبة في المنطقة الحرة الشهر الماضي

الحرة


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي، الخميس، عن التخليص على 5600 مركبة من المنطقة الحرة في محافظة الزرقاء خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

اضافة اعلان


وقال البستنجي ، إن إجمالي المركبات في شهر أيلول/سبتمبر توزعت على 2032 مركبة ذات محرك البنزين، و1098 مركبة محرك ديزل، و2043 مركبة "هايبرد"، و427 مركبة "كهرباء".


وأشار إلى أنه تم إعادة تصدير 3340 مركبة من المحركات كافة الى الدول المجاورة عبر المنطقة الحرة الزرقاء.


و بشأن الحركة الإجمالية، كشف البستنجي أنه تم التخليص خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي على 14753 مركبة محرك بنزين، وعلى 8241 مركبة ديزل، وعلى 14366 مركبة "هايبرد"، و3518 مركبة "كهرباء"، في حين تم إعادة تصدير 36878 مركبة خلال هذه الفترة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
615ec63a91e82

الدفاع المدني يتعامل مع 1151 حالة إسعافية

9202112162331110335167

مهلة للاطلاع على بينات قضية مستشفى السلط

9202129212322611302343

الفراية يزور مخيم الزعتري

تونس

الأردن يعزي تونس بضحايا حادثة سقوط مروحية عسكرية في ولاية قابس

133-001722-corona-virus-vaccine-italy-human-trials_700x400

الفئات المتاح لها تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا - وثيقة

1020216114924756305723

التعليم العالي: 34 مكتب خدمات جامعية معتمدة في المملكة

أخبار متعلقة
بنزين2

رفع أسعار المحروقات الشهر القادم

9202127112720693534480

استكمال الاجتماعات الأردنية السورية اليوم

الحواتمه

الحواتمة يوعز بتوسيع خدمة الترخيص من داخل المركبات

820219135023521690742

ترخيص المركبات : تعميم الترخيص في الزرقاء ومأدبا خلال يومين

وزارة النقل 2

وزارة النقل: تتبع المركبات الحكومية وصل إلى 70 بالمئة

عليك تجنب استخدام الهاتف الذكي أثناء تعبئة خزان السيارة بالوقود- (ارشيفية)

المواصفات والمقاييس: 43 شكوى تتعلق بالبنزين ولم تسجل أي مخالفة