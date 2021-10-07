التخليص على 5600 مركبة في المنطقة الحرة الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي، الخميس، عن التخليص على 5600 مركبة من المنطقة الحرة في محافظة الزرقاء خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

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وقال البستنجي ، إن إجمالي المركبات في شهر أيلول/سبتمبر توزعت على 2032 مركبة ذات محرك البنزين، و1098 مركبة محرك ديزل، و2043 مركبة "هايبرد"، و427 مركبة "كهرباء".



وأشار إلى أنه تم إعادة تصدير 3340 مركبة من المحركات كافة الى الدول المجاورة عبر المنطقة الحرة الزرقاء.



و بشأن الحركة الإجمالية، كشف البستنجي أنه تم التخليص خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي على 14753 مركبة محرك بنزين، وعلى 8241 مركبة ديزل، وعلى 14366 مركبة "هايبرد"، و3518 مركبة "كهرباء"، في حين تم إعادة تصدير 36878 مركبة خلال هذه الفترة.

