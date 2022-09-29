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الخميس، 29-09-2022 11:55 م

التدريب المهني تبحث التعاون مع عدد من المنظمات والشركات الفنلندية

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الوكيل الاخباري - بحث مدير عام مؤسّسة التّدريب المهني المهندس أحمد الغرايبه خلال لقائه اليوم الخميس مع مديرة مشاريع شركة بيزنس يوانسو الفنلندية هيلي ساريو، ومديرة التسويق في شمال فنلندا هيلي راسانن، ومسؤول العلاقات الدولية من مؤسسة ريفيريا التعليمية عمر بحلق، سُبل وآفاق التعاون الممكنة بمجال تطوير البرامج التدريبية النوعية وتصدير الكفاءات المهنية من خريجي المؤسّسة للعمل لدى الجانب الفنلندي .

وأكد الغرايبة، حرص المؤسّسة على تعزيز التعاون مع الجانب الفنلندي، والعمل على تطوير المهارات المقدمة في البرامج المهنية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الشباب الأردنيّ يتمتع بالكفاءة والمهارة التي تتطلبها أسواق العمل العربية والعالمية.

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