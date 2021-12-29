التدريب المهني توقع اتفاقية لتدريب وتشغيل الشباب

الوكيل الإخباري - وقعت مؤسسة التدريب المهني اليوم الأربعاء، اتفاقية لتدريب وتشغيل الشباب والشابات في مجال صناعة الألومنيوم.

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وقال مدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة عمر قطيشات، إن المؤسسة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لتوفير فرص التدريب والتشغيل للشباب الذكور والإناث، والمساهمة في الجهود الحكومية التي تسعى لتوفير فرص التشغيل للشباب في جميع المحافظات.



وأكد أنه سيجري تطوير البرنامج التدريبي المتعلق بهذا المجال بالتعاون بين الطرفين وفقا لاحتياجات سوق العمل، وسينفذ البرنامج في معهد تدريب حكما مع إمكانية التوسع فيه مستقبلا عند تحقيق النجاح في مجال التدريب النوعي وتشغيل الخريجين بشكل فعلي كما بينت الاتفاقية.