الأربعاء 29-12-2021
الوكيل الاخباري

وفاة مواطن غرقاً داخل بركة اسماك في اربد

صندوق الزكاة يدفع 70 ألف دينار عن 90 غارمة

العيسوي يلتقي بمجموعة من شيوخ ووجهاء البدول في لواء البتراء

تسجيل 466 إصابة جديدة بالمتحور أوميكرون في الاردن

في حادثة مؤسفة.. مُسن يتعرض لهجوم من 20 كلب ضال بوسط البلد

التربية تشكل لجنة لتحديث مواصفات أثاث المدارس

لمواجهة كورونا .. فلسطين تمدد حالة الطوارئ

التنمية : 20 ألف دينار قيمة دعم الجمعيات لعام 2021

الأمن : قوة أمنية لنقل وتأمين اسئلة التكميلي

أسعار الذهب محليا

الأربعاء، 29-12-2021 02:51 م

التدريب المهني توقع اتفاقية لتدريب وتشغيل الشباب

1220212813404652370903


الوكيل الإخباري - وقعت مؤسسة التدريب المهني اليوم الأربعاء، اتفاقية لتدريب وتشغيل الشباب والشابات في مجال صناعة الألومنيوم.

اضافة اعلان


وقال مدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة عمر قطيشات، إن المؤسسة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لتوفير فرص التدريب والتشغيل للشباب الذكور والإناث، والمساهمة في الجهود الحكومية التي تسعى لتوفير فرص التشغيل للشباب في جميع المحافظات.


وأكد أنه سيجري تطوير البرنامج التدريبي المتعلق بهذا المجال بالتعاون بين الطرفين وفقا لاحتياجات سوق العمل، وسينفذ البرنامج في معهد تدريب حكما مع إمكانية التوسع فيه مستقبلا عند تحقيق النجاح في مجال التدريب النوعي وتشغيل الخريجين بشكل فعلي كما بينت الاتفاقية.


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220212383428967836754

وفاة مواطن غرقاً داخل بركة اسماك في اربد

617522881c14b

الغذاء والدواء تقدم 1000 استشارة خلال 2021

1636898880076397000

توجه حكومي لتمديد العمل بإعفاء الأراضي والشقق

306383_59_1628776417

الجغبير: الفوسفات شركة وطنية ذات حضور اقتصادي كبير

1640783089954

الحنيطي يبحث التعاون الثنائي مع قائد الحرس الأميري القطري

main_image5bbb942b1183c

صندوق الزكاة يدفع 70 ألف دينار عن 90 غارمة

أخبار متعلقة
12202125222528670845241

اتحاد العمال: إجراءات مشددة بحق العاملين غير متلقي اللقاح

92020310154883620279

حصر طلبات العمل في المطاعم الشعبية ومستودعات الغاز إلكترونيا

fzLJNGtYSUELXSYnKjJqknZbTNm7OSO9aSqMP0BK

عمرو : توجه لزيادة فرص الاستثمار والتوسع مع القطاع الخاص

61b8a98c95a79

"الاقتصادي والاجتماعي" يوصي بمظلة موحدة للهيئات الثقافية

WhatsApp Image 2021-12-14 at 3.37.36 PM

المتعطلون عن العمل في مأدبا يواصلون اعتصامهم لليوم السابع - صور

48045_large

تأمين الضمان الاجتماعي سيكون الزامياً لكل عامل في القطاع الخاص غير مغطى