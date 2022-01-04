التدريب المهني: حريصون على تعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات

الوكيل الإخباري - قال مدير عام مؤسّسة التدريب المهنيّ بالوكالة عمر قطيشات خلال زيارته صباح الثلاثاء، لمعهد تدريب مهني السلط إن المؤسّسة حريصة على تعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات التنموية، والعمل على إبرام اتفاقيات التدريب المنتهي بالتشغيل للشباب الذكور والإناث مع شركات القطاع الخاص في محافظات الأردن كافة.

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وأكد في بيان صحفي أهمية مواصلة الالتزام بتعليمات السلامة العامة أثناء العملية التدريبية، وتنفيذ أوامر الدفاع حفاظاً على صحة العاملين والمتدربين وسلامتهم.



وقام قطيشات خلال الجولة بتفقد العملية التدريبية في مشاغل المعهد، واستمع لأفكار وملاحظات الكوادر الإدارية والفنية والمتدربين التي تسهم في تطوير العمل وضمان جودة التدريب المقدم للشباب.



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