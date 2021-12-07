الثلاثاء 07-12-2021
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الثلاثاء، 07-12-2021 05:25 م

التدريب المهني في الطفيلة تباشر باستقبال طلبات الالتحاق ببرنامج قدرة 2

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الوكيل الاخباري - باشرت معاهد التدريب المهني التابعة لمؤسسة التدريب المهني في الطفيلة، اليوم الثلاثاء، باستقبال طلبات الالتحاق بالدورات التدريبية في مشروع "تطوير المهارات للاجئين السوريين والشباب الأردني" الذي تنفذه وكالة التنمية البلجيكية (Enabel) ضمن مشروع "قدرة 2".

وبين مدير معهد التدريب المهني في الطفيلة المهندس محمد الشرايدة، إن البرنامج التدريبي الذي جاء تنفيذه بالتعاون مع وكالة التنمية البلجيكية يشمل كل من الأردنيين والسوريين ضمن الفئة العمرية من 17 إلى 35 عاما وبنسبة إناث لا تقل عن 40 بالمئة من إجمالي المتدربين.

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