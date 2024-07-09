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الثلاثاء، 09-07-2024 04:07 م

"التدريب المهني" ومجلس محافظة البلقاء يبحثان التعاون

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الوكيل الإخباري - بحث مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس أحمد الغرايبة، ورئيس مجلس محافظة البلقاء المهندس إبراهيم العواملة، التعاون في مجالات التدريب المنتهية بالتشغيل، واستحداث معهد تدريبي في قطاع السياحة والفندقة والزراعة.

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وقال الغرايبة خلال لقائه وفدا من مجلس محافظة البلقاء، إن مؤسسة التدريب تسعى إلى إيجاد فرص حقيقية للتعاون مع مجلس المحافظة لتقديم برامج تدريبية منتهية بالتشغيل بالمناطق المجاورة للأماكن السياحية بالبلقاء عموما والبحر الميت ودير علا والشونة الجنوبية على وجه الخصوص.

 

وأشار الى أهمية تخصيص قطعة أرض لبناء معهد متقدم معني بالتدريب والتأهيل لأبناء المنطقة وإدخالهم إلى سوق العمل بما يتطلبه القطاع الخاص من الفنادق والقرى السياحية في المحافظة.


وقال إن مبادرة إنشاء مراكز ومعاهد بالمناطق التنموية تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية حول التعريف بمفهوم التدريب المهني والتعليم التقني، لخدمة أبناء المناطق المجاورة ما يسهم في تخفيف عبء البطالة والحد منها من خلال البرامج التدريبية المنتهية بالتشغيل.


من جهته أشاد العواملة بخدمات مؤسسة التدريب في إيجاد فرص عمل وبرامج تدريبية مكثفة تخدم أبناء المنطقة وتأتي ببرامج منتهية بالتشغيل ما يسهم بتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة.


وأكد دعم المجلس لأي مبادرة من شأنها خدمة أبناء محافظة البلقاء وتأمين فرص عمل بمجالات السياحة و الفندقة والزراعة كونها أغلب مناطق المحافظة شبه غورية وغورية ومؤهلة لتكون مناطق زراعية.


وحضر الاجتماع من مجلس محافظة البلقاء: رئيس بلدية سويمة عيسى الجعارات، ونائب رئيس المجلس عبدالله العدوان، وعضو المجلس محمد الجعارات بالإضافة الى رئيس جمعية دار الكرم رائدة عابد.


ومن مؤسسة التدريب المهني مساعد المدير العام للشؤون الفنية والإدارية المهندس إبراهيم الطراونة، والمدير المالي حسن أبو خديجة، ومدير تطوير الأعمال رأفت الصوافين، ومدير الإعلام الدكتور عاطف الهريشات، ومدير مديرية الخدمات المساندة رائد الحماد، ومدير المشروع السياحي إياد الشروف.

 




 

 


 

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