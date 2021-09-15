الأربعاء 15-09-2021
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التربية : أقل من 2% من الطلبة أصيبوا بكورونا

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الأربعاء، 15-09-2021 09:38 م

التربية : أقل من 2% من الطلبة أصيبوا بكورونا

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم سامي المحاسيس الأربعاء، إن هناك 24 ألف طالباً من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية.

وأضاف لقناة المملكة أن "التنمر الذي حدث مع أحد الطلبة لا يمت بصلة إلى مجتمعنا المدرسي، وما حصل هو عبارة عن سلوك فردي".

ولفت إلى "إعداد دليل أطلق عليه الدعم النفسي الاجتماعي، عبارة عن فيديوهات وبروشورات ومحاضرات، وتدريب فعلي لجميع رؤساء أقسام الإرشاد في الميدان التربوي البالغ عددهم 42 رئيس قسم إرشاد".

وأشار إلى أن"نحو 2800 مرشد تربوي في المدارس الحكومية تم تدريبهم على البروتوكول الصحي، وتم تدريبهم على دليل الدعم النفسي الإرشادي".

وحول إصابات الطلبة بفيروس كورونا قال، إن "أقل من 2% من الطلبة أصيبوا بكورونا" ، حيث تم الطلب منهم الالتزام بالتعليم عن بعد . 

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