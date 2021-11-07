التربية : أكثر المباحث تأثرا من قرار تقديم موعد الامتحانات هما الرياضيات والعربي

الوكيل الاخباري - قالت الدكتورة نجوى قبيلات أمينة عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية إن أكثر المباحث تأثرا من قرار تقديم موعد الامتحانات هما الرياضيات واللغة العربية، مشيرة الى انه من المتوقع ترحيل وحدة دراسية كاملة من منهاجي الرياضيات واللغة العربية.



وأضافت قبيلات في تصريحات صحفية ان الوزارة لاحظت من خلال رصد حالات كورونا في المدارس وتحليل البيانات أن الاصابات بدأت بالارتفاع بشكل تدريجي.



وبينت قبيلات أن الوزارة خشيت من عدم قدرتها على اكمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، بسبب الخوف من زيادة اصابات كورونا بين الطلبة والمعلمين مع دخول فصل الشتاء.

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