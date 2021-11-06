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السبت، 06-11-2021 08:55 ص

التربية : إجراءات احترازية مع زيادة إصابات كورونا في المدارس

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الوكيل الإخباري - قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات، إنّ الأمور مطمئنة رغم "أن أي إصابة في المدارس تثير قلقنا".

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وأشارت قبيلات ، صباح السبت، إلى أن الإصابات في المدارس هي انعكاس للإصابات في المجتمع، حيث هناك حالات تسجيل للإصابات في المدارس ويتم التعامل معها وفق البروتوكولات.


وبينت قبيلات، أن عدد الحالات النشطة في المدارس تبلغ 3 بالألف، فيما بلغت الإصابات التراكمية منذ الأول من أيلول نحو 1%.


وجددت وزارة التربية والتعليم وعبر قبيلات، على أنه لا عودة عن التعليم الوجاهي، وأن الانتقال للتعليم عن بعد يقتصر على البروتوكولات الموضوع للشعب الدراسية، وقد حددت نسب الإصابة لانتقال تلك الشعب إلى التعليم الإلكتروني.


ولفتت إلى أن هناك إجراءات احترازية مع تزايد أعداد الإصابة في فصل الشتاء، خاصة أن الظروف الجوية تزيد فرص الإصابة بأمراض أخرى، وقد تكون الغرف المغلقة سببا إضافيا للإصابة.


ونوهت قبيلات حول تقديم الامتحانات في الفصل الأول، بأنه سيكون امتحان تكميلي لطلبة التوجيهي في 30 كانون الأول، والامتحانات ستكون في مدارس ويتطلب استلام المدارس وتعقيمها قبل دخول طلاب التوجيهي الى الامتحان حسب بروتوكول التوجيهي المعمول فيه بوزارة التربية.


كما أن هذه الدورة الوحيدة منذ دخول جائحة كورونا تعقد بالتزامن مع العام الدراسي، حيث  ارتأت الوزارة أن يكون هذا مبرر آخر لتقديم موعد الامتحانات وترحيل الأيام التي تم اختصارها في الفصل الأول وإضافتها للفصل الدراسي الثاني.


 




 

 


 

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