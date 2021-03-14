الأحد 14-03-2021
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الأحد، 14-03-2021 01:08 م

التربية : إعادة النظر بقرار امتحان التوجيهي للنظام البريطاني

التربية
أرشيفية


الوكيل الإخباري – ناشد طلبة " التوجيهي الدولي " الدارسين على النظام البريطاني، إعادة النظر بقرار وزارة التربية والتعليم بشأن إلغاء قرار اعتماد العلامات التقديرية والعودة لاعتماد امتحانات نهائية (أديكسل وأوكسفورد).
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وأضاف الطلبة لـ " الوكيل الإخباري " الأحد ،أنه تم اعتماد نظام تقديم الامتحانات قبل وقت قصير من موعد بدء أول امتحان والذي تبقى عليه نحو شهر من الآن.

وأشاروا أنهم بانتظار الوزارة للوقوف عند مطلبهم وإعادة النظر به.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عبر "الوكيل الإخباري" أنه سيتم إعادة النظر بالقرار ضمن لجنة من الوزارة، واتخاذ القرار المناسب .

 




 

 


 

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