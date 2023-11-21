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الثلاثاء، 21-11-2023 12:48 م

التربية: إعلان أرقام جلوس طلبة تكميلية التوجيهي الأسبوع القادم كحد أقصى

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الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 

قال مدير إدارة الاختبارات والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة إن موعد إصدار أرقام جلوس طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" للدورة التكميلية الأسبوع القادم كحد أقصى.

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وأضاف شحادة اليوم الثلاثاء في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن أرقام الجلوس ستتاح أمام الطلبة للاطلاع على المراكز الامتحانية التي سيقدمون فيها، بالإضافة إلى المباحث التي سجلوها في طلبات التسجيل الإلكتروني.


ولفت أن مديريات التربية في المراحل الأخيرة بإعداد قوائم الطلبة وتحديد المراكز الامتحانية ومن ثم سيتم إرسالها إلى الوزارة ونشرها فوراً .


وبلغ عدد المسجلين للامتحان التكميلي للثانوية العامة، نحو 80 ألف طالب وطالبة.

وتبدأ امتحانات التوجيهي الخميس الموافق 28 كانون أول 2023 وتستمر لغاية يوم الاثنين الموافق 15 كانون ثانٍ 2024.



 




 

 


 

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