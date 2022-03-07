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الإثنين، 07-03-2022 10:30 ص

التربية: إلغاء التعليم بنظام التناوب بـ 21 مدرسة في المفرق

التربية والتعليم


الوكيل الإخباري - أنهت مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق، التعليم بالتناوب في 21 مدرسة من أصل 25، ضمن خطتها لإلغاء التعليم بنظام التناوب في مدارسها، وفق مدير التربية والتعليم للواء أسامة الشديفات.اضافة اعلان


وقال الشديفات، لـ "المملكة"، الاثنين، أن إلغاء نظام التناوب في هذه المدارس، "أفضل للطلبة وسلامتهم"، موضحا أن هذه القرارات جاءت بعد أن وضعت المديرية الخطة اللازمة، وأجرت دراسة مستفيضة، و إحصائية دقيقة لعدد الطلاب بالمدارس والمساحات والمرافق المتوفرة.

وتضم مديرية التربية والتعليم في لواء القصبة 54 ألف طالب وطالبة منهم 8 آلاف طالب سوري، في 167 مدرسة.

وتعمل مديريتا التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الشرقية ولواء البادية الشمالية الغربية، حاليا، على تنفيذ خططها من أجل إلغاء العمل بنظام التعليم بالتناوب.


 




 

 


 

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