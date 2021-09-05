التربية : اجراء حوالي 15 ألف فحص عشوائي في المدارس

الوكيل الاخباري - قالت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، الدكتورة نجوى قبيلات، إن المدارس بدأت بانتظام العملية التعليمية اليوم الأحد، بحيث توجه جميع الطلبة للمدارس.



ونوهت إلى اجراء حوالي 15 ألف فحص عشوائي في المدارس يوم الخميس الماضي، ليتبين 21 إصابة بفيروس كورونا بين الطلبة و7 إصابات للمعلمين ، حيث تم اتباع البروتوكول الصحي معهم والطلب منهم الدوام عن بعد.



وعن الكتب المدرسية، ذكرت أن جميع الكتب وصلت إلى مستودعات الوزارة، ويتم توزيعها حاليا.

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