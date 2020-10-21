التربية : اختبارات التوجيهي ستكون اختيار من متعدد

الوكيل الإخباري - قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون المالية والإدارية الدكتوره نجوى قبيلات، إن التوافقات التي تم الإعلان عنها أمس مع غالبية المدارس الخاصة لتخفيض الرسوم الدراسية فيها بنسبة 15 %، جاءت على خلفية اللقاءات التي عقدتها وزارة التربية والتعليم مؤخراً مع ممثلين عن نقابة أصحاب المدارس الخاصة وائتلاف المدارس الخاصة.

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وأشارت الدكتورة قبيلات إلى انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة العمل وأصحاب المدارس الخاصة وأولياء الأمور والمعلمين للوصول إلى توصيات وتوجهات محددة في المسار التشريعي تضمن حقوق الطالب وأولياء الأمور والمؤسسات التعليمية الخاصة والمعلمين .



وفيما يتعلق بمنصة درسك وما صاحبها من ملاحظات أهالي الطلاب من حيث عدم المقدرة على الدخول إلى المنصة والضغط الذي ترافق مع بدء اختبارات التقييم الأول لطلبة المدارس أكدت الدكتوره قبيلات أن الفرق الفنية المختصة تعاملت مع كافة هذه الملاحظات وقامت بتصويبها أولا بأول لتمكين الطلبة من تقديم الاختبارات وتحميل الايجابيات على المنصة .



وحول امتحان الثانوية العامة الدورة التكميلية، قالت الدكتورة قبيلات مبدئيا ستكون الأسئلة كما في الدورة الصيفية اختيار من متعدد وفي حال انتهاء عمل لجان وضع الأسئلة ستعلن الوزارة عن شكل الاسئلة؛نظرا لان التعليم في المدارس سيكون عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.



