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الأربعاء، 14-04-2021 10:59 ص

على منصة درسك

التربية : اختبار التقييم إجباري للطلبة

كم


الوكيل الإخباري - أكّدت وزارةُ التربيةِ والتعليم أنَّ التقدمَ لاختبار التقييم الأوَّل للصُّفوف من الثاني الأساسي ولغاية الثاني عشر للمدارس الحكومية والثقافة العسكرية والأوقاف إجباري لجميع الطلبة على منصة درسك. 

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وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، وصل "الوكيل الإخباري" ، أنَّ الاختبارَ متاحٌ للطلبة الذين يمتلكون أدوات التعلّم عن بُعد من التَّاسعة صباحًا ولغاية التاسعة مساءً، أما الطلبة الذين لا يمتلكون أدواتِ التعلّم عن بُعد فستكون مختبراتُ المدارس مفتوحةً لهم للتقدُّم للاختبار من الساعة التاسعة صباحًا ولغاية الثانية بعد الظهر، وأن عليهم مراجعة مدارسهم لمعرفة المدرسة التي سيتقدمون فيها للاختبارات.   


وشدَّدَ البيان على الالتزام بالبرتوكول الصحي داخل المختبرات وارتداء الكمامة والالتزام بمسافات الأمان واستخدام المعقمات.

 

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