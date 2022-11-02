التربية: اخلاء مدرسة في البادية الجنوبية

الوكيل الاخباري-

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أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات تشكيل لجنة من الوزارة لمتابعة جاهزية المدارس لإستقبال فصل الشتاء.وقالت قبيلات في مداخلة لها عبر اذاعة الامن العام، إن اللجنة ستتحقق من جاهزية الابنية وسلامة النوافذ، وتفقد المزاريب واسطح المدارس، وازالة أي مواد وضعت على الاسطح، وتفقد كافة مجاري المياه، والاسوار، واجراء الصيانات التي من صلاحيات المدارس ومخاطبة الوزارة لاجراء الصيانات التي من صلاحيات المديريات.وعن التدفئة قالت قبيلات إن بعض المدارس بها تدفئة مركزية واخرى زودت بالمكيفات، اضافة الى مدارس زودت بالمدافئ، مشيرة إلى أنه قريبا جدا سيتم صرف مخصصات المحروقات للمدارس.وكشفت قبيلات عن ظهور تشققات جديدة في مدرسة بمحافظة مأدبا، موضحة أن فرق توجهت اليها مباشرة للكشف على المبنى وتقديم تقرير بمدى خطورة هذه التشققات.وأكدت أنه اذا اقتضت الحاجة سيتم اخلاء المبنى، ومخاطبة الجمعية العلمية الملكية لاجراء كشف على سلامة المبنى ومعرفة اذا كانت بحاجة إلى ازالة او صيانة.كما كشفت عن مدرسة اخرى تم اخلائها في البادية الجنوبية بسبب التشققات ايضا، مؤكدة أنه سيتم اجراء الدراسات بشأنها، وحتى يتم ذلك ينقل الطلبة الى مدرسة اخرى او تحويلهم للدراسة المسائية إلى أن يتم استئجار مبنى.