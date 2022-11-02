الأربعاء 02-11-2022
الوكيل الاخباري

شركة زين تحذّر مشتركيها من صفحات تهدف للاحتيال المالي

الخصاونة: الارتجاف في اتخاذ القرار غير مقبول

نائب يسأل رئيس الوزراء عن شارع ( أمية بنت عبد شمس )

اعلان توظيف صادر عن مركز الحسين للسرطان

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال غرب رام الله

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في مراقبة الشركات- أسماء

الشركة الأردنية لأنظمة الطيران تشارك في سوفكس 2022

الأردن يشارك في اجتماع رؤساء ومدراء الطيران المدني بالشرق الأوسط

السعودية تشارك في عرض 3 معامل دفاعية في سوفكس 2022

سلطة العقبة: 85% حجوزات الفنادق خلال إقامة معرض سوفكس 2022

الأربعاء، 02-11-2022 09:43 ص

التربية: اخلاء مدرسة في البادية الجنوبية

1120221134229105154069


الوكيل الاخباري- أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات تشكيل لجنة من الوزارة لمتابعة جاهزية المدارس لإستقبال فصل الشتاء.اضافة اعلان


وقالت قبيلات في مداخلة لها عبر اذاعة الامن العام، إن اللجنة ستتحقق من جاهزية الابنية وسلامة النوافذ، وتفقد المزاريب واسطح المدارس، وازالة أي مواد وضعت على الاسطح، وتفقد كافة مجاري المياه، والاسوار، واجراء الصيانات التي من صلاحيات المدارس ومخاطبة الوزارة لاجراء الصيانات التي من صلاحيات المديريات.

وعن التدفئة قالت قبيلات إن بعض المدارس بها تدفئة مركزية واخرى زودت بالمكيفات، اضافة الى مدارس زودت بالمدافئ، مشيرة إلى أنه قريبا جدا سيتم صرف مخصصات المحروقات للمدارس.

وكشفت قبيلات عن ظهور تشققات جديدة في مدرسة بمحافظة مأدبا، موضحة أن فرق توجهت اليها مباشرة للكشف على المبنى وتقديم تقرير بمدى خطورة هذه التشققات.

وأكدت أنه اذا اقتضت الحاجة سيتم اخلاء المبنى، ومخاطبة الجمعية العلمية الملكية لاجراء كشف على سلامة المبنى ومعرفة اذا كانت بحاجة إلى ازالة او صيانة.

كما كشفت عن مدرسة اخرى تم اخلائها في البادية الجنوبية بسبب التشققات ايضا، مؤكدة أنه سيتم اجراء الدراسات بشأنها، وحتى يتم ذلك ينقل الطلبة الى مدرسة اخرى او تحويلهم للدراسة المسائية إلى أن يتم استئجار مبنى.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

شركة زين تحذّر مشتركيها من صفحات تهدف للاحتيال المالي

63623207b3c0a

الخصاونة: الارتجاف في اتخاذ القرار غير مقبول

main_image5e71cb90bbda2

اعلان توظيف صادر عن مركز الحسين للسرطان

1598101741789

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في مراقبة الشركات- أسماء

1667378624454

رئيس الوزراء ينعى وزير الصناعة والتجارة الأسبق واصف عازر

6362279d916d5

الأردن يشارك في اجتماع رؤساء ومدراء الطيران المدني بالشرق الأوسط

أخبار متعلقة
1032226623

اعتماد طائرات درون لرصد مخالفات السير بالاردن

M63A8879

توضيح من التربية بشأن صرف رواتب 500 حارس مدرسة

main_image5eebc693658d5

استشاري أمراض تنفسية: تهديد رباعي لانتشار الفيروسات بالشتاء

11201823144428687201718

وزارة التربية تدعو معلمين لاستكمال التدريب- أسماء

1020222319448229633733

مدير الأمن العام يوجه بمساندة تنفيذ حملة سلامتك بتهمنا

36427

الدفاع المدني يدعو قاطني الخيم إلى الانتقال لأماكن أكثر أمانا