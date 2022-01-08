التربية : ارتياح عام بين الطلبة في الامتحانات التكميلية في يومها الخامس

الوكيل الإخباري - تقدم السبت 36815 مشتركا ومشتركة من الفروع الأكاديمية والمهنية، لتأدية امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الدورة التكميلية في يومها الخامس، من أصل نحو 95 ألف مشترك ومشتركة هم إجمالي المسجلين، بحسب الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة.

اضافة اعلان



وقال المساعفة، إن جميع الأمور تسير كما هو مخطط لها ، ولم يرد إلى غرفة العمليات في مركز الوزارة أي ملاحظة جوهرية أثرت على سير الامتحان ، لافتا النظر إلى أن هناك ارتياحا عاما من قبل الطلبة للامتحان تم رصده من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والملاحظات التي تأتي إلى غرف العمليات.



وأشار إلى أن كوادر الوزارة الإشرافية والإدارية والطلبة في غاية الالتزام بالبروتوكولات الصحية خاصة أن الطلبة لديهم خبرة سابقة في التعامل مع تعليمات الامتحان الأمر الذي ساهم في جعل هذه الدورة تسير بارتياح بين الطلبة وأولياء الأمور.



وأوضح أن البرتوكول الصحي الذي يحكم التعامل مع امتحانات الثانوية العامة واضح حيث إن أي طالب مصاب لا يتقدم للامتحان في هذه الدورة وإنما يتم تأجيله إلى الدورة اللاحقة ، حيث ترد يوميا إلى الوزارة من الجهات المختصة أسماء الطلبة المصابين .



وتابع " بالنسبة للطلبة الذين تظهر عليهم أعراض أو مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا يتقدمون بالامتحان في غرف خاصة في مركز الامتحانات ، كما أن أمر الدفاع رقم 35 مطبق حيث إن الطالب الذي لم يتمكن من أخذ جرعتي المطعوم أو أخذ جرعة واحدة فقط عليه إحضار فحص pcr سلبي النتيجة وساري المفعول لمدة 48 ساعة" .



وأكد أن حملة التطعيم بين طلبة المدارس ستستأنف بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة في جميع مديريات المملكة ، حيث هناك إقبال ملحوظ بين أولياء الأمور والطلبة على أخذ المطعوم وهذا يدل على مدى الاهتمام والوعي والثقافة لدى المجتمع بأهمية المطاعيم وأنه السبيل للتخلص من الوباء .

