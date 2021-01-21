التربية: استئناف دوام الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وجاهياً الفصل الثاني

الوكيل الإخباري - قررت وزارة التربية والتعليم، استئناف دوام الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وجاهياً اعتباراً من بداية الفصل الثاني للعام الدراسي 2021/2020، وذلك في السابع من شهر شباط المقبل، شريطة الالتزام بدليل العودة للمدارس المعد من قبل الوزارة.



وقال مدير إدارة التعليم العام في وزارة التربية والتعليم الدكتور سامي المحاسيس، اليوم الخميس، إن قرار العودة للتعليم الوجاهي للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، يشمل مدارس الأمل للصم، ومدرسة عبد الله بن أم مكتوم الثانوية (أكاديمية المكفوفين)، ومدارس ومراكز التربية والخاصة التي تقدم خدمات التعليم للطلبة من هذه الفئة.



وأكد أن العودة للتعليم الوجاهي لهذه الفئة، ستكون كاملة لجميع الطلبة وليست متدرجة، نظراً لقلة أعدادهم وتحقيق شروط التباعد الجسدي داخل الغرفة الصفية بحسب دليل العودة الذي أقرته وزارة التربية والتعليم وعممته على مديرياتها في الميدان.

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المصدر - بترا



