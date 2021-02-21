الأحد 21-02-2021
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الأحد، 21-02-2021 09:53 ص

التربية : اغلاق المدارس المخالفة سيستمر

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الوكيل الاخباري - قالت الدكتورة نجوى قبيلات الامين العام للشؤون الادارية والمالية في وزارة التربية والتعليم ان نسبة المدارس التي تزيد بها نسبة الاصابة بكورونا عن 3 بالمائة سيتم اغلاقها حيث تم بالفعل صباح اليوم اغلاق مدرسة وهناك دراسة باغلاق المزيد من المدارس .

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وقالت قبيلات ان نسبة الالتزام بالبروتوكول الصحي وصل الى 92 بالمائة مشيرة الى ان هناك ملاحظات على حافلات نقل الطلبة .  

 

واشارت الى انه تم اغلاق 9 مدارس من القطاع الخاص  و 6 مدارس من القطاع الحكومي لعدم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة ولارتفاع عدد اصابات كورونا .  


 




 

 


 

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