التربية: اقتراحات لرفع مستوى العمل الإداري بالوزارة

الوكيل الإخباري - وجه وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، لجنة التخطيط المركزي في الوزارة إلى ترشيد ورفع مستوى عمل الوزارة الإداري بأن تكون الوحدات الادارية مرتبطة بالحاجات الفنية المبنية على الدراسة المتكاملة للعمل فيها والتخلص من أي شكل من أشكال الازدواجية في الأدوار والمهام والأنشطة لهذه الوحدات.

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جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، والذي نوقشت خلاله ورقتي عمل حول هيكلة إدارتي التخطيط والأبنية والمشاريع الدولية، بحضور الأمينين العامين للوزارة الدكتور نواف العجارمة والدكتورة نجوى القبيلات.



ولفت النعيمي إلى ضرورة تنظيم علاقة العمل بين إدارات المركز ووحداته الإدارية والميدان التربوي؛ بحيث تسير إجراءات العمل بشكل متسلسل من الإدارات في المركز، إلى مديريات التربية والتعليم في الميدان التربوي وصولا إلى المدرسة، التي تعمل جميع كوادرها لتسهيل مهمتها في أداء دورها بفاعلية ويسر.



وناقشت اللجنة ورقة عمل عرضها مدير إدارة الموارد البشرية حول معايير وأسس اختيار قياداتها من الصف الثاني والثالث، بما يضمن رفد الوزارة في المركز والميدان بالكفايات القيادية التي تتمتع بالمهارة والخبرة مراعية جوانب العدالة والشفافية في الاختيار، على أن يكون تطبيق هذه المعايير والأسس المقترحة مع بداية العام الدراسي المقبل حفاظا على حقوق من تقدموا لشغل مثل هذه الوظائف سابقا، وإيمانا من الوزارة في أهمية استمرار نهج التطوير والتحديث.



وقدم مدير إدارة الإشراف والتدريب التربوي بالوزارة الدكتور رائد عليوه، اقتراحا حول التعديلات المقترحة لوثيقة الإشراف التربوي لعام 2018، والناظمة للعمليات المتعلقة بالموارد البشرية في جهاز الإشراف، لتصبح عمليات انتقاء المشرفين التربويين ورؤساء أقسام الإشراف أكثر فعالية، إضافة الى رفع جودة العمل الإشرافي في دعم وإسناد المعلمين والإدارات المدرسية، حيث جرى إضافة شرط اجتياز الورشة التقييمية للشروط السابقة.



وعرض مدير إدارة الأبنية والمشاريع في الوزارة المهندس إبراهيم السمامعه، من جهته، مقترحا لهيكلة الإدارة، والذي جاء بهدف رفع مستوى إنجاز العطاءات والمشاريع وسرعة تنفيذها، سواء تلك المتعلقة بالصيانة أو بناء الغرف الصفية أو إنشاء مدارس، مبينا أن هذا التعديل المقترح يأتي لتنسيق الجهود مع الشركاء في جميع المؤسسات الحكومية والجهات المانحة.



كما ناقشت اللجنة ورقة عمل حول هيكلة إدارة التخطيط عرضها مدير إدارتها الدكتور يوسف أبو الشعر ، مبينا أن المقترح جاء للتخلص من ازدواجية المهام وتفعيل الأدوار في الوحدات التابعة لها.

المصدر : بترا

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