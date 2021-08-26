الخميس 26-08-2021
الوكيل الاخباري

تركيا تبدأ إجلاء عسكرييها من أفغانستان

الصحة تُحذر متلقي لقاح كورونا

التربية: الأردن يعتبر من الدول السباقة في مجال الحد من العنف في المدارس

مدير الأمن العام يكرم النقيب المتقاعد طلال الجازي

تصميم مظلات روسية لإنزال الغواصين المقاتلين

المياه : ضبط اعتداءات جديدة في عمان

السفير الروسي: مستعدون للعمل مع الأردن لإعادة الاستقرار لسوريا

العثور على الأردني المفقود في تركيا مغمى عليه في شارع باسطنبول

شاهد - سعد جابر يشارك الأردنيين صورة خلال عمله

محمد رمضان يحصل على الدكتوراة‎

الخميس، 26-08-2021 01:36 م

التربية: الأردن يعتبر من الدول السباقة في مجال الحد من العنف في المدارس

طلبة 5


الوكيل الإخباري - أطلقت اليونيسف بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم "الدراسة التشخيصية للجهود الوطنية للحد من العنف والاستجابة له في المدارس الأردنية"، وتقدم الدراسة توصيات مبنية على الأدلة لحماية الأطفال من العنف وآثاره طويلة الأجل.

اضافة اعلان


وحسب بيان صادر عن اليونيسف، الدراسة التشخيصية جزء من مبادرة التعليم الآمن، وهي مبادرة عالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال داخل المدارس وحولها، وليتمتع الأطفال بحرية التعليم و النماء وتحقيق أحلامهم.


وقال أمين عام وزارة التربية والتعليم نواف العجارمة، إنّ الأردن يعتبر من الدول السباقة في مجال الحد من العنف في المدارس، بتبنيه للكثير من السياسات والتشريعات والإجراءات التي تُبذل على كافة المستويات التي تشمل كافة أطراف العملية التعليمية.


وأضاف العجارمة، أن الأردن كانت من الدول 15 التي أيدت نداء العمل للحد من العنف في المدارس الذي تبناه شركاء مبادرة التعليم الآمن، والتي أُطلقت في المنتدى العالمي للتعليم بأهداف برامجية ودعوية.


وأشار، إلى أن أهداف البرنامج تتضمن تطبيق التشريعات والسياسات، وتعزيز الوقاية والاستجابة على المستوى المدرسي، وتغيير المفاهيم والعادات الاجتماعية، واستثمار الموارد بفعالية، إضافة إلى توفير الأدلة واستخدامها.


وأكد العجارمة أن الوزارة تسعى من خلال دورها التربوي والتعليمي لتنفيذ هذه الأهداف وتعزيز الممارسات الإيجابية للحد من العنف في المدارس، باعتبارها جزء من منظومة الدولة.


ولفت، إلى دورها البارز بالتعاون مع منظمة اليونيسف والشركاء الاستراتيجيون في تنفيذ الدراسة التشخيصية للجهود الوطنية للحد من العنف والاستجابة له في المدارس الأردنية كجزء من المبادرة العالمية التي انضمت لها الأردن في 2020، والتي تعد استكمالاً للجهود المبذولة في هذا المجال ومحفزاً للاستمرار وبذل المزيد من الجهود تجاه الحد من العنف وتعزيز وجود بيئة آمنة وتعليم إيجابي.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202121214633469102690

الصحة تُحذر متلقي لقاح كورونا

w

مدير الأمن العام يكرم النقيب المتقاعد طلال الجازي

وزارة المياه

المياه : ضبط اعتداءات جديدة في عمان

تو

السفير الروسي: مستعدون للعمل مع الأردن لإعادة الاستقرار لسوريا

8202111143610524925099

العثور على الأردني المفقود في تركيا مغمى عليه في شارع باسطنبول

سعد

شاهد - سعد جابر يشارك الأردنيين صورة خلال عمله

أخبار متعلقة
820219144314900112164

وزير التربية يكشف مستجدات العودة الى المدارس

1591193555689828600-copy-scaled

التربية تكشف موعد نتائج التوجيهي

وزارة التربية والتعليم

افتتاح التوسعة الجديدة لمدرسة حليمة السعدية في الرصيفة

820217175746187930042

التربية تعلن جاهزيتها لاستقبال الطلبة في المدارس

41934_large

التربية لا زالت بمرحلة التدقيق على علامات طلبة التوجيهي

820214192255132471378

التربية المهنية والسلامة العامة تخصص جديد في جامعة العقبة للتكنولوجيا