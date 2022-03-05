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السبت، 05-03-2022 11:03 ص

التربية: الاختبارات التشخيصية في مرحلة إدخال النتائج

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
أكد مدير إدارة الاختبارات والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة أن الاختبارات التشخيصية سارت كما خطط لها.

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وأضاف كنانة اليوم السبت في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن كافة المعلمين والمعلمات يعملون الآن على إدخال نتائج الاختبارات على النظام المدرسي للعلامات.


وتابع " سيتم حصر النتائج وتقييمها ومن ثم تحليلها واتباع الإجراءات العلاجية الخاصة ومحددة للطلبة بحسب نتائجهم ".


وبدأت الاختبارات التشخيصية لطلبة المدارس في 28 شباط/ فبراير الماضي، واستمرت لغاية الخميس الماضي 3 آذار/مارس.



 




 

 


 

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