التربية : التحاق الطلبة بالمدارس للفصل الثاني الأحد المقبل

الوكيل الاخباري - يلتحق يوم الاحد المقبل 2 مليون و177 الف طالب وطالبة في جميع السلطات التعليمية في المملكة بمدارسهم للفصل الثاني للعام الدراسي 2021-2022.



وأكدت امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، حرص الوزارة على استئناف التعليم الوجاهي في المدارس، والحفاظ في ذات الوقت على صحة الطلبة والهيئات التدريسية من خلال اتباع البرتوكول الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.



واضافت في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، أن 198 الفا و 244 طالبا وطالبة تشكل نسبتهم 20.5 بالمئة من الفئة المستهدفة من عمر 12 الى 17 عاما تلقوا الجرعة الاولى من المطعوم، فيما تلقى 145 ألفا و806 طلاب، تشكل نسبتهم 15 بالمئة من ذات الفئة تلقوا الجرعة الثانية منه.



وأوضحت أن أعلى نسبة تلقي للمطعوم سجلت بين طلبة الثاني الثانوي البالغ عددهم نحو 135 الف طالب وطالبة، بواقع 78304 طلاب بنسبة 62 بالمئة للجرعة الاولى، و 56521 طالبا وطالبة بنسبة 44.8 بالمئة للجرعة الثانية.



وبينت أن عدد حالات الاصابة النشطة بفيروس كورونا والمسجلة بين الطلبة ولم يمضي عليها 10 ايام، بلغت 33 ألفا و691 حالة، في حين بلغ عدد الحالات النشطة بين طلبة التوجيهي منذ التحاقهم بالمدارس بداية الشهر الحالي، 5990 حالة بنسبة 4.4 بالمئة.

من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة، إن الوزارة تتابع الحالة الوبائية في المدارس بشكل مستمر وحثيث، مشيرا إلى تحويل 31 مدرسة إلى نظام التعليم عن بعد بوصول نسبة الإصابات فيها بين طلبة الثانوية العامة أكثر من 10 بالمئة، إضافة إلى تحويل نحو 171 شعبة صفية إلى نظام التعليم عن بعد، بسبب تجاوز الإصابات فيها النسبة التي حددها البروتوكول الصحي المعمول به حالياً.



وبين أن نسبة المعلمين الذين تلقوا المطاعيم ارتفعت إلى 97.17 بالمئة، إذا بلغ عددهم 101300 معلم ومعلمة، مؤكدا في هذا الإطار أن المعلمين الذين لم يتلقوا المطاعيم لن يسمح لهم بدخول المدارس تنفيذاً لأمر الدفاع رقم 35 وسيتم خصم غيابهم من إجازاتهم السنوية.

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