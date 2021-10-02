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السبت، 02-10-2021 07:09 م

التربية : التعليم الوجاهي في المدارس مستمر

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية


 الوكيل الاخباري - اكدت الأمين العام للشؤون الادارية والمالية في وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات، أن الوزارة تتابع باستمرار الحالة الوبائية داخل مدارس المملكة من خلال تعيين مسؤول للصحة المدرسية في كل مدرسة لمتابعة الحالة الصحية للطلبة، مبينة أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة، قد أجرت فحوصات عشوائية في جميع مدارس المملكة بلغ عددها منذ بداية العام الدراسي 40926 فحصاً.

وأكدت قبيلات أن الوضع الصحي في المدراس كافة مستقر، مشيرةً الى ارتفاع عدد المعلمين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا، إذ بلغت نسبة المعلمين الذين تلقوا اللقاح 64 .93 بالمئة من العدد الإجمالي للكوادر التعليمية على مستوى المملكة. 

وجددت التأكيد أنّ التعليم الوجاهي في المدارس مستمر ولا رجعة عنه ضمن معايير البروتوكول الصحي، داعية أولياء الأمور إلى عدم الالتفات إلى الشائعات التي تصدر بين كل فترة وأخرى بهذا الموضوع.

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