التربية : التعليم عن بعد سيكون ضمن الخيارات في حال ارتفاع الاصابات بالمدرسة بنسبة 10 بالمئة

الوكيل الاخباري – قالت الأمين العام للشؤون الادارية والمالية في وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات، إن قرار تأجيل دوام المدارس جاء للحفاظ على التعليم الوجاهي في المدارس.



وأضافت قبيلات، عبر برنامج "60 دقيقة الذي يذاع على التلفزيون الأردني، أن الوزارة على تواصل دائم مع وزارة الصحة، حيث في حال عادت الإصابات بالارتفاع سيتم اللجوء إلى الدوام بالتناوب بنسب 30 بالمئة بدلا من 50 بالمئة.



وأكدت أنه لا بديل عن التعليم الوجاهي؛ إذ ” لو كنا نريد الذهاب إلى التعليم عن بعد لقررنا التعليم عن بعد من فترة (1-20) شباط”.



ولفتت إلى أن التعليم عن بعد سيكون ضمن الخيارات في حال ارتفاع إصابات كورونا في المدرسة بنسبة 10 بالمئة.



وعن تعديلات البروتوكول الصحي في المدارس، قالت إنها تتضمن تطبيق أمر الدفاع رقم 35 على العاملين في العملية التعليمية، وتقليص فترة إغلاق المدرسة التي تجاوزت نسبة الإصابة فيها 10 بالمئة إلى 7 أيام بدلا من 14، واقتصار الطابور الصباحي على صف واحد فقط.



ونوهت إلى أن حملة التطعيم في المدارس سيتم توسيعها اعتبارا من الأحد المقبل لتشمل جميع المحافظات، لافتة إلى أن مجموع الطلبة الذين حصلوا على جرعة اللقاح الأولى 172 ألف ما يمثل 17.7 بالمئة، في حين 124 ألف حصلوا على جرعة اللقاح الثانية.

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