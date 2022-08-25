التربية : التعليم عن بُعد في هذه الحالة فقط

الوكيل الاخباري - شرح مدير التعليم العام أحمد المساعفة الخميس آلية دوام الطلبة في المدارس بعد عامين على جائحة كورونا.



وقال إن "المدارس ستعود بكامل طاقتها الاستيعابية، والدوام سيكون بشكل وجاهي ويومي ولا وجود للتناوب"، مشيرا إلى أنه "لن يكون هناك تعليم عن بُعد إلا في حالة واحدة فقط وهي إصابة الطالب بالفيروس وهذا يكون لمدة 5 أيام فقط من تاريخ إجراء الفحص ثم يعود إلى مدرسته دون الحاجة لإجراء أي فحص".



وأكد أن "التعليم الوجاهي هو الأساسي والمتطلب الرئيس لدعم العملية التعليمية".

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