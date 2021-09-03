الجمعة 03-09-2021
الوكيل الاخباري

القبض على مرتكب جريمة القتل بهجوم مسلح في عمان

تحذير من موجة كورونا جديدة بالاردن الشهر القادم

ارتفاع إصابات كورونا النشطة بالأردن

وزير الاوقاف : الاسلام أمر بطلب العلم

7 وفيات و2494 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وغزة

وزارة البيئة تناقش مسودة السياسة الوطنية للتغير المناخي

الهلالات: عدم تسجيل فعل التعاطي كقيد لا يعفي من العقوبة

البرلمان العربي يُثمِن مخرجات القمة الأردنية الفلسطينية المصرية

وفاة شخص إثر هجوم مسلح في اليادودة

صدور تعليمات أجور خدمات المواصفات والمقاييس

الجمعة، 03-09-2021 09:39 ص

التربية: الدوام الأحد القادم بكامل الطاقة الاستيعابية باستثناء عدد من المدارس

طلبة


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد مساعفة أن الدوام يوم الأحد القادم سيكون بكامل الطاقة الاستيعابية وبصورة منتظمة باستثناء المدارس التي تم الإعلان إن دوامها سيكون بالتناوب  .

اضافة اعلان


وأضاف مساعفة لـ " الوكيل الإخباري " أنه يوجد عدد من المدارس في المملكة سيتم التعليم الوجاهي بها بالتناوب وذلك بسبب عدم توفر المساحة الكافية للتباعد بين الطلبة. 


وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم اسماء المدارس التي سيتم الدوام الوجاهي بها بالتناوب. 

 

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
الامن

القبض على مرتكب جريمة القتل بهجوم مسلح في عمان

كورونا 6

تحذير من موجة كورونا جديدة بالاردن الشهر القادم

820211092320598793206

ارتفاع إصابات كورونا النشطة بالأردن

8202123143536646332690

وزير الاوقاف : الاسلام أمر بطلب العلم

1

وزارة البيئة تناقش مسودة السياسة الوطنية للتغير المناخي

هه

الهلالات: عدم تسجيل فعل التعاطي كقيد لا يعفي من العقوبة

أخبار متعلقة
المدارس

اعفاء السوريين من التبرعات المدرسية

طفلة 5

التربية لـ الوكيل :الدوام بالتناوب للمدارس المحددة مستمر

طلبة 5

التربية: لا إصابات كورونا بين طلبة الفاقد التعليمي

طلبة 2

غرفة تجارة الأردن: إقبال متواضع على مستلزمات العودة إلى المدارس

820217175746187930042

التربية تعلن جاهزيتها لاستقبال الطلبة في المدارس

41934_large

التربية لا زالت بمرحلة التدقيق على علامات طلبة التوجيهي