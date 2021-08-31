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الثلاثاء، 31-08-2021 05:34 م

التربية: الدوام سيكون للصفوف الفردية غدا

طلبة 5


الوكيل الإخباري - قالت الأمين العام للشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم، الدكتورة نجوى قبيلات،إن دوام يوم غدٍ الأربعاء، سيكون للصفوف الفردية (الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر)، بينما سيكون بعد غدٍ الخميس، للصفوف الزوجية (الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر والثاني عشر).

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وأضافت أن الوزارة قررت أن يكون الدوام أول يومين على النظام الفردي والزوجي، وذلك لغايات توزيع الكتب المدرسية، والتدريب على البروتوكول الصحي، وتنفيذ برنامج الدعم النفسي والاجتماعي "تكيف"، إضافة إلى تقسيم الطلبة في المدارس، التي ستذهب إلى دوام التناوب بالأيام إلى مجموعتين (أ، ب)، وتوزيع جدول الدروس عليهم.


وأشارت قبيلات إلى أنه واعتبارا من يوم الأحد المقبل، سيكون دوام المدارس بكامل طاقاتها، وبصورة منتظمة للمدارس التي ستعود إلى التعليم الوجاهي، بالإضافة إلى طلبة رياض الأطفال، وفي مدارس المملكة كافة، البالغ عددها 3982 مدرسة، بما فيها مدارس الفترتين.


وأوضحت أن سيناريو التعليم سيكون مقسما على 3 أقسام، التعليم الوجاهي وسيكون في المدارس التي يتوفر فيها مساحة تباعد داخل الغرفة الصفية بين الطلبة، والمقررة بمتر مربع، والتعليم المدمج، حيث سيكون في المدارس التي لا يتوفر فيها مساحة التباعد المقررة بمتر مربع داخل الغرفة الصفية، والتعليم عن بعد للطالب الذي يصاب بالكورونا لمدة 14 يوما.


وأشارت قبيلات إلى الالتزامات الصحية ضمن البروتوكول الصحي، من حيث تكليف مسؤولي الصحة المدرسية، الذين ستكون مهمتهم إجراء الفحص العشوائي الذي يتم للطلبة من قبل ممرض متخصص، إضافة إلى تزويد إدارة المدرسة بأي إصابات أو أمور تتعلق بالأمراض.




 




 

 


 

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