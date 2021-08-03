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الثلاثاء، 03-08-2021 08:20 ص

التربية: الطابور الصباحي للطلبة سيكون 50%

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - قالت الأمين العامة في وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات،الثلاثاء، إن الطابور الصباحي للطلبة في الفصل الدارسي المقبل في أيلول/سبتمبر 2021 سيكون لـ 50%  للطلبة الموجودين في المدرسة.

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وأضافت قبيلات في تصريحات صحافية، أن البروتوكول الطبي سمح للطلبة الذين يعانون من نقص المناعة متابعة التعليم عن بُعد شريطة التقدم للامتحانات وجاهيا.


كما أكدت أن البروتوكول الطبي يشترط ارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الجسدي بمتر واحد والتقيد بأمر الدفاع 32 وإجراء الفحوصات العشوائية الدورية للطلبة.

 

 


 




 

 


 

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