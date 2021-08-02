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الإثنين، 02-08-2021 07:47 م

التربية : الطالب الذي تظهر إصابته بكورونا يمنح اجازة لمدة 14 يوماً

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الوكيل الاخباري - قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، إن ورشة تدريب مسؤولي الصحة المدرسية على البروتوكول الصحي شملت 42 مدرباً صحياً، حيث سيقومون بتدريب 4 آلاف معلم ومشرف صحي في مدارس المملكة كافة.اضافة اعلان


وأضافت قبيلات الاثنين، أن تدريب كوادر الصحة المدرسية في مديريات التربية والتعليم يأتي ضمن إجراءات تطبيق البروتوكول الصحي التي سيجري تنفيذها في مدارس المملكة كافة، مشيرة إلى أن دليل البروتوكول الصحي يشمل العديد من الإجراءات، أبرزها فحص كورونا السريع والذي سيجري تنفيذه من خلال معلمي ومشرفي الصحة المدرسية في مدارس المملكة كافة.

وأوضحت أن وزارة الصحة ستتكفل بتأمين جميع مدارس المملكة بعينات الفحص اللازمة لهذه الفحوصات التي تجرى لعينات عشوائية من الطلبة.

وبينت قبيلات أن الطالب الذي تظهر إصابته يمنح اجازة لمدة 14 يوماً يتحول خلالها إلى التعليم عن بعد، بينما يستمر بقية طلبة المدرسة في التعليم الوجاهي.

 




 

 


 

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