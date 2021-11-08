التربية : العمل الإعلامي جزء من المنظومة التربوية

الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة أن العمل الإعلامي جزء رئيس من المنظومة التربوية، مشيرا إلى أهميته في إيصال الرسائل الإيجابية ونشر الوعي، وقصص النجاح في الميدان التربوي.



جاء ذلك خلال لقاء الدكتور العجارمة اليوم الإثنين، مسؤولي الإعلام في مديريات التربية والتعليم لإقليمي الوسط والشمال وجاهيا، وإقليم الجنوب عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور فريق الإعلام في الوزارة.



وجرى خلال اللقاء بحث التحديات التي تواجه عمل مسؤولي الإعلام في الميدان التربوي، موعزا بتذليل هذه التحديات، لا سيما فيما يتعلق بتوفير أجهزة لابتوب وخطوط انترنت لهم، وتمكينهم من تنفيذ المهام والأدوار المناطة بهم.



ودعا مسؤولي الإعلام إلى التواصل الفعال مع المدارس لتمكينها من إيصال رسالتها التربوية للمجتمع المحلي، لا سيما فيما يتعلق بتفعيل صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بتلك المدارس باعتبارهم حلقة وصل بين مركز الوزارة ومديرية التربية والتعليم والمدرسة فيما يتعلق بنشر المضامين التوعوية والرسائل الإرشادية.



وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الوزارة على التواصل المستمر مع الميدان التربوي لتلمس احتياجاته كتغذية راجعة تسهم في ترشيد القرارات المتعلقة بالعملية التربوية والتعليمية .

اضافة اعلان